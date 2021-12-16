Наразі сертифікація російського газопроводу призупинена. За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, причина цього – міжнародні норми.

Більше тут Нове МЗС Німеччини зробило заяву щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Раніше "Північний потік-2" Бербок обговорила з Кулебою

"Північний потік-2" не відповідає вимогам, які встановив Євросоюз. Зокрема, мовиться і про питання будівництва газопроводу. Підтвердила свою позицію глава МЗС Німеччини у розмові з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Новина доповнюється...