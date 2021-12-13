Про це очільник зовнішньополітичного відомства Австрії повідомив 13 грудня на брифінгу в Брюсселі.

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Проєкт (будівництва російського "Північного потоку-2" – 24 канал) завершено, тепер ми повинні його використовувати

– сказав глава МЗС.

Олександр Шалленберг також додав, що "вважає помилкою не використовувати трубопровід "Північний потік-2" за призначенням, незважаючи на напружені відносини між Росією й Україною."

Зверніть увагу! Німецька міністерка Анналена Бербок заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Саме тому поки що "він не може бути схвалений".

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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