Сертифікація "Північного потоку-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу. Мовиться і про питання, пов'язані з його будівництвом.

До теми У нової глави МЗС Німеччини вимагають чіткої позиції щодо "Північного потоку-2"

Німеччина закликала Росію відповідати нормам

Очільниця МЗС Німеччини розповіла про російський газогін перед участю в засіданні Ради ЄС в Брюсселі. За її словами, європейський регулятор ще в листопаді 2021 зазначив про невідповідність "Північного потоку-2" нормам Євросоюзу.

Агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань,

– відзначила Бербок.

Вона пригадала, що Федеральне мережеве агентство це зробило нещодавно. Саме тому поки газогін не можуть схвалити.

Зауважте! Анналена Бербок сказала, що коаліційна угода нового німецького Кабінету міністрів передбачає, що в питаннях газопроводів він дотримуватиметься європейських норм.

Бербок і російський газопровід: коротко

Нова глава МЗС Німеччини не вперше виступає проти Росії. За даними організації AVAAZ, через неї Кремль став поширювати неправдиві новини.

Представниця партії "зелених" пояснювала, що "ПП-2" суперечить цілям захисту клімату, тому що Німеччині необхідно відмовлятися від традиційних джерел енергії. Також газогін робить країну надто залежною від Росії.

Бербок переконана, що Україна опиняється у програші у разі запуску газопроводу. Мовляв, країна втратить надходження від транзиту газу.

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