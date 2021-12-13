Сертификация "Северного потока-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. Говорится и о вопросах, связанных с его строительством.

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Германия призвала Россию соответствовать нормам

Глава МИД Германии рассказала о российском газопроводе перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе. По ее словам, европейский регулятор еще в ноябре 2021 года отметил о несоответствии "Северного потока-2" нормам Евросоюза.

Агентство приостановило процесс сертификации, так как есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов,

– отметила Бербок.

Она вспомнила, что Федеральное сетевое агентство это сделало недавно. Именно поэтому пока газопровод не могут одобрить.

Заметьте! Анналена Бербок сказала, что коалиционное соглашение нового немецкого Кабинета министров предусматривает, что в вопросах газопроводов он будет придерживаться европейских норм.

Бербок и российский газопровод: коротко

Новая глава МИД Германии не впервые выступает против России. По данным организации AVAAZ, из-за нее Кремль стал распространять ложные новости.

Представительница партии "зеленых" объясняла, что "СП-2" противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии. Также газопровод делает страну слишком зависимой от России.

Бербок убеждена, что Украина оказывается в проигрыше в случае запуска газопровода. Мол, страна потеряет поступления от транзита газа.

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