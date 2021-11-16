Польська сторона заявила, що "це тільки перший крок". Відповідну позицію вони оприлюднили 16 листопада.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Польща назвала рішення призупинити сертифікацію "ПП-2" своєю перемогою

Рішення Федерального мережевого агентства підтверджує ефективність дій PGNiG. Німецький регулятор погодився з нашою позицією про те, що Nord Stream 2 AG як компанія, діяльність якої регулюється швейцарським законодавством, не може бути оператором,
– заявив Павел Маєвські.

Він як голова правління PGNiG також запевнив, що "з юридичної точки зору також неможливо сертифікувати і створювану дочірню компанію Nord Stream 2 AG у якості незалежного оператора газопроводу".

Зокрема тому, що неможливо створити оператора, який застосовує право Євросоюзу лише в територіальних водах Німеччини.

"Ми сприймаємо сьогоднішнє рішення як перший крок до забезпечення дотримання законодавства ЄС щодо проекту "Північний потік-2". На наступних етапах ми орієнтуватимемося на регулюючі органи з урахуванням принципу енергетичної солідарності та вимог законодавства ЄС", – пояснив Маєвські.

Коротко про рішення німецького регулятора щодо "ПП-2"

  • 16 листопада Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
  • Штаб-квартира оператора розташована у Швейцарії, тож для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.
  • Процедуру сертифікації припинили доти, "доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії". Коли ці вимоги виконають, то регулятор зможе відновити свою експертизу в решту 4-місячного періоду, який встановлений законом.
  • На тлі зупинки сертифікації "ПП-2" ціни на газ в Європі миттєво злетіли. Як свідчать дані біржі ICE, 1 тисяч метрів кубічних коштує 1 041 доларів.