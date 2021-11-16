Польська сторона заявила, що "це тільки перший крок". Відповідну позицію вони оприлюднили 16 листопада.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Польща назвала рішення призупинити сертифікацію "ПП-2" своєю перемогою

Рішення Федерального мережевого агентства підтверджує ефективність дій PGNiG. Німецький регулятор погодився з нашою позицією про те, що Nord Stream 2 AG як компанія, діяльність якої регулюється швейцарським законодавством, не може бути оператором,

– заявив Павел Маєвські.

Він як голова правління PGNiG також запевнив, що "з юридичної точки зору також неможливо сертифікувати і створювану дочірню компанію Nord Stream 2 AG у якості незалежного оператора газопроводу".

Зокрема тому, що неможливо створити оператора, який застосовує право Євросоюзу лише в територіальних водах Німеччини.

"Ми сприймаємо сьогоднішнє рішення як перший крок до забезпечення дотримання законодавства ЄС щодо проекту "Північний потік-2". На наступних етапах ми орієнтуватимемося на регулюючі органи з урахуванням принципу енергетичної солідарності та вимог законодавства ЄС", – пояснив Маєвські.

Зверніть увагу! Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, що буде начебто незалежним оператором трубопроводу "ПП-2". Водночас мовиться тільки про ту його частину, що розташована на території Німеччини. Вітренко назвав це насмішкою над європейськими правилами й додав, що це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Він закликав уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "ПП-2", про створення якого заявляє "Газпром".

Коротко про рішення німецького регулятора щодо "ПП-2"