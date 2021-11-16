Польская сторона заявила, что "это только первый шаг". Соответствующую позицию они обнародовали 16 ноября.
К теме Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"
Польша назвала решение приостановить сертификацию "СП-2" своей победой
Решение Федерального сетевого агентства подтверждает эффективность действий PGNiG. Немецкий регулятор согласился с нашей позицией о том, что Nord Stream 2 AG как компания, деятельность которой регулируется швейцарским законодательством, не может быть оператором,
– заявил Павел Маевски.
Он как председатель правления PGNiG также заверил, что "с юридической точки зрения невозможно сертифицировать и создаваемую дочернюю компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода".
В частности потому, что невозможно создать оператора, который применяет право Евросоюза только в территориальных водах Германии.
"Мы воспринимаем сегодняшнее решение как первый шаг к обеспечению соблюдения законодательства ЕС по проекту "Северный поток-2". На следующих этапах мы будем ориентироваться на регулирующие органы с учетом принципа энергетической солидарности и требований законодательства ЕС", – пояснил Маевски.
Кратко о решении немецкого регулятора по "СП-2"
- 16 ноября Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
- Штаб-квартира оператора расположена в Швейцарии, поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию.
- Процедуру сертификации прекратили до тех пор, "пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании". Когда эти требования выполнят, то регулятор сможет восстановить свою экспертизу в оставшийся 4-месячный период, который установлен законом.
- На фоне остановки сертификации "СП-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяч метров кубических стоит 1 041 долларов.