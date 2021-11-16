Польская сторона заявила, что "это только первый шаг". Соответствующую позицию они обнародовали 16 ноября.

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Польша назвала решение приостановить сертификацию "СП-2" своей победой

Решение Федерального сетевого агентства подтверждает эффективность действий PGNiG. Немецкий регулятор согласился с нашей позицией о том, что Nord Stream 2 AG как компания, деятельность которой регулируется швейцарским законодательством, не может быть оператором,

– заявил Павел Маевски.

Он как председатель правления PGNiG также заверил, что "с юридической точки зрения невозможно сертифицировать и создаваемую дочернюю компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода".

В частности потому, что невозможно создать оператора, который применяет право Евросоюза только в территориальных водах Германии.

"Мы воспринимаем сегодняшнее решение как первый шаг к обеспечению соблюдения законодательства ЕС по проекту "Северный поток-2". На следующих этапах мы будем ориентироваться на регулирующие органы с учетом принципа энергетической солидарности и требований законодательства ЕС", – пояснил Маевски.

Обратите внимание! Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерении создать дочернюю компанию в Германии, что будет якобы независимым оператором трубопровода "СП-2". В то же время речь идет только о той его части, которая расположена на территории Германии. Витренко назвал это насмешкой над европейскими правилами и добавил, что это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов. Он призвал правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "СП-2", о создании которого заявляет "Газпром".

Кратко о решении немецкого регулятора по "СП-2"