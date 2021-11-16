Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он отметил, что приостановка сертификации "Северного потока-2" является хорошей новостью.

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"Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", – написал Юрий Витренко.

В чем заключаются юридические трюки "Газпрома"

"Газпром" заявил немецкому регулятору о намерении создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2". В то же время речь идет только о той его части, которая расположена на территории Германии.

Юрий Витренко назвал это насмешкой над европейскими правилами и добавил: это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов.

Призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставлять без внимания эти трюки "Газпрома". В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром". Юрий Витренко Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Юрий Витренко отметил, что новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока Россия не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами.

Приостановка сертификации "Северного потока-2": коротко

В Германии приостановили процесс сертификации "Северного потока-2". Федеральное сетевое агентство отметило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии проведения реорганизации в соответствии с немецким законодательством.

В регуляторе пояснили, что процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и человеческие ресурсы не передадут дочерней компании.

В то же время на фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. По данным биржи ICE, 1 тысяч метров кубических стоит 1 041 долларов.

Текст публикации Юрия Витренко:

Из хороших новостей – сертификация Северного потока-2 приостановлена. Однако все не так однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам.

Газпром заявил немецкому регулятору о намерении создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода Северный поток-2, причем только той его части, что расположена на территории Германии.

Это является насмешкой над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов.

Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставлять без внимания эти трюки. В частности мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора Северного потока-2, о создании которого заявляет Газпром. Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами.