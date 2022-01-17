Глава немецкого МИД Анналена Бербок напомнила о возможном вторжении России. Якобы если страна-агрессор снова атакует Украину, то "Северный поток-2" не запустят.

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Социал-демократы осторожны в вопросе газопровода

В то же время немецкие социал-демократы не поддерживают санкций в отношении российского газопровода. Они выступают за союз с Россией.

Министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристине Ламбрехт недавно отметила, что "газопровод не стоит втягивать в конфликт", а генсек социал-демократов Кевин Кюнерт считает, что международные споры специально поощряют.

Обратите внимание! Высказывание Кевина Кюнерта было очевидной критикой "зеленых".

Канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против российского газопровода. Более того, старается быть осторожным в своих заявлениях в отношении России и "Северного потока-2".

Разногласия ослабляют Германию, – эксперты

По мнению эксперта Немецкого совета по вопросам внешних отношений в Восточной Европе Штефана Майстера, это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС,

– прокомментировал он.

Однако, как пишут СМИ, не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца. По словам экс-министра иностранных дел Германии Майкла Рота, Германия должна дать четкий сигнал, что "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины.

"Северный поток-2": последние новости

В Сенате США 13 января отклонили введение новых санкций против скандального газопровода. Сенатор-демократ считает ограничения против "Северного потока-2" предательством Германии со стороны США.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в то же время отметила, что Вашингтон работает с коллегами в Германии и ЕС, чтобы замедлить запуск работы трубопровода.

Несмотря на то, что сертификация газопровода пока остановлена, его наполняют газом. Вторую нитку будут заполнять постепенно.

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