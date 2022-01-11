Об этом во время брифинга 11 января сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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Мы (Соединенные Штаты – 24 канал) сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с Европейским Союзом, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2",

– сказала дипломат.

Заместитель государственного секретаря США добавила, что партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что сертификацию "Северного потока-2" остановили, потому что он не отвечает требованиям Европейского Союза.

"Северный поток-2" могут остановить

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что "Северный поток-2" могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае вторжения России в Украину.

Немецкий политик подчеркнул, что его партия всегда выступала против российского газопровода.

В то же время признал, что "СП-2" трудно остановить, потому что он построен и говорится только о сертификации.

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