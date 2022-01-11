Об этом во время брифинга 11 января сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
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Мы (Соединенные Штаты – 24 канал) сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с Европейским Союзом, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2",
– сказала дипломат.
Заместитель государственного секретаря США добавила, что партнеры готовы остановить газопровод, если Россия все же решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.
"Северный поток-2" могут остановить
- Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что "Северный поток-2" могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае вторжения России в Украину.
- Немецкий политик подчеркнул, что его партия всегда выступала против российского газопровода.
- В то же время признал, что "СП-2" трудно остановить, потому что он построен и говорится только о сертификации.