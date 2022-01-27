Поэтому российский газопровод "Северный поток-2" основал немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

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Новая компания станет владельцем и оператором:

  • 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в немецких территориальных водах,
  • площадки береговых объектов в городе Любмине как независимый оператор транспортной системы.

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации российского газопровода.

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