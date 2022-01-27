Поэтому российский газопровод "Северный поток-2" основал немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Важно Зеленский рассказал главе Еврокомиссии об угрозах, которые создает "Северный поток-2"

Новая компания станет владельцем и оператором:

54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в немецких территориальных водах,

площадки береговых объектов в городе Любмине как независимый оператор транспортной системы.

В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации российского газопровода.

Что известно о запуске газопровода

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили. Все потому, что он полностью не соответствует законам Европейского Союза.

По мнению российского МИД, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до лета 2022 года. Причина этого, как говорится в Москве, – санкции США.

В администрации Джо Байдена заявляли, что остановка "Северного потока-2" – едва ли не единственный рычаг влияния на Россию.

В Министерстве энергетики Украины уверяли, что Украину пригласят к процессу сертификации "Северного потока-2". Это произойдет, когда соответствующий вопрос будет рассматривать Еврокомиссия.

Какие украинские компании будут сертифицировать газопровод: смотрите видео