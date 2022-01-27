Відтак російський газопровід "Північний потік-2" заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH.

Важливо Зеленський розповів голові Єврокомісії про загрози, які створює "Північний потік-2"

Нова компанія стане власником та оператором:

54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах,

майданчика берегових об'єктів у місті Любмін як незалежний оператор транспортної системи.

У заяві, опублікованій Федеральним мережним агентством Німеччини у листопаді 2021 року, мовиться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації російського газопроводу.

Що відомо про запуск газопроводу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.

На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього, як кажуть у Москві, – санкції США.

В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.

У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.

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