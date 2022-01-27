Відтак російський газопровід "Північний потік-2" заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH.
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Нова компанія стане власником та оператором:
- 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах,
- майданчика берегових об'єктів у місті Любмін як незалежний оператор транспортної системи.
У заяві, опублікованій Федеральним мережним агентством Німеччини у листопаді 2021 року, мовиться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації російського газопроводу.
Що відомо про запуск газопроводу
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.
- На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього, як кажуть у Москві, – санкції США.
- В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.
- У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.
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