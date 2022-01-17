Деталі від Бербок
Німеччина буде реагувати у разі агресивних дій Росії проти України. Про це Анналена Бербок заявила на брифінгу у Києві 17 січня.
До теми Сенат США відхилив санкції проти "Північного потоку-2"
Зокрема, уряд Німеччини разом з партнерами схвалить "відповідні заходи" щодо "Північного потоку-2".
У російському МЗС вже відреагували на таку заяву. Там наголосили, що питання щодо сертифікації "Північного потоку-2" не повинне "штучно затягуватися та політизуватися".
У міноборони Німеччини інша думка
Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що питання російського газопроводу є "суто економічним". Вона закликала не втягувати "Північний потік-2" до агресії Росії проти України. Політикиня вважає, що війну на Донбасі слід вирішувати лише через переговори.
Останні новини про "Північний потік-2":
- 13 січня Сенат США відхилив введення нових санкцій проти скандального газопроводу.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер вважає обмеження проти "Північного потоку-2" зрадою Німеччини зі сторони США.
- Водночас заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон працює з колегами у Німеччині та Євросоюзі, щоб уповільнити запуск роботи трубопроводу.
- Попри те, що сертифікація газогону наразі зупинена, його наповнюють газом.
Це може вас зацікавити – уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2: відео