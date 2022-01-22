Під час розмови український президент наголосив, що російський газопровід створює загрози не лише для України, але й всієї Європи.

Важливо Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не сертифікують

Про "Північний потік-2" політики згадали, коли говорили про поточні виклики для європейської енергетичної безпеки. У цьому контексті вони обговорили підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який було домовлено під час спілкування у листопаді.

Також Зеленський проінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Президент подякував очільниці Єврокомісії за:

  • послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави,
  • а також чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС щодо Росії.

Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту. Президент України подякував Президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку ЄС надає нашій державі. Було обговорено напрями розширення подальшої фінансової допомоги Україні з боку ЄС.

Що варто знати про "Північний потік-2"

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