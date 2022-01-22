Во время разговора украинский президент отметил, что российский газопровод создает угрозы не только для Украины, но и всей Европы.

Важно Германия не собирается платить компенсацию, если "Северный поток-2" не сертифицируют

О "Северном потоке-2" политики вспомнили, когда говорили о текущих вызовах для европейской энергетической безопасности. В этом контексте они обсудили подготовку к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено во время общения в ноябре.

Также Зеленский проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за:

  • последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства,
  • а также четкую позицию относительно необходимости усиления санкций ЕС в отношении России.

Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта. Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает нашему государству. Были обсуждены направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

Что стоит знать о "Северном потоке-2"

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