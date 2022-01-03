Про це росЗМІ повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін. Звісно ж, у цьому Кремль звинувачує Захід.

До теми У Росії заявили, що не зобов'язані постачати весь газ до Європи через Україну

Регламент дозволяє затягнути процедури, – Панкін

Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (сертифікацію – 24 канал), а саме робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його на багато місяців. Так, це може і до літа продовжитися,

– сказав Панкін.

Процесу сертифікації заважають США, – Росія

На заваді процесу сертифікації, каже заступник Лаврова, можуть стати США. Такі дії Вашингтона у МЗС Росії називають "підступом".

Чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку-2" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати,

– додав Панкін.

Зазначимо, що Панкін також переконує, що Росія не зобов'язана транспортувати газ до Європи через українську територію. Мовляв, "Газпром" свої пункти контракту виконує.

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Що відомо про сертифікацію "Північного потоку-2": останні новини

Раніше у Німеччині заявили, що запуск "Північного потоку-2" можуть поставити під питання. За заявою "Партії зелених", це станеться у випадку агресії Росії проти України.

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек заявив, що уряд ухвалив рішення не втручатись в процес щодо російського газопроводу. Проте, якщо Росія атакує Україну, проєкт таки можуть зупинити.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, незабаром США можуть ухвалити нові санкції щодо "Північного потоку-2".

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