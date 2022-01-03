Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Конечно же в этом Кремль обвиняет Запад.

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Регламент позволяет затянуть процедуры, – Панкин

Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (сертификацию – 24 канал), а именно, делать это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы. Так, это может и до лета продолжиться,

– сказал Панкин.

Процессу сертификации мешают США, – Россия

Помехой процессу сертификации, говорит заместитель Лаврова, могут стать США. Такие действия Вашингтона в МИД России называют "подвохом".

Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку-2" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить,

– добавил Панкин.

Отметим, что Панкин также убеждает, что Россия не обязана транспортировать газ в Европу через украинскую территорию. Мол, "Газпром" свои пункты контракта выполняет.

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Что известно о сертификации "Северного потока-2": последние новости

Ранее в Германии заявили, что запуск "Северного потока-2" могут поставить под вопрос. По заявлению "Партии зеленых", это произойдет в случае агрессии России против Украины.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что правительство приняло решение не вмешиваться в процесс по российскому газопроводу. Однако, если Россия атакует Украину, проект таки могут остановить.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, в скором времени США могут принять новые санкции в отношении "Северного потока-2".

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