По словам Андрея Ермака, в этом году контакты Украины с западными партнерами достигли наивысшего уровня за все время независимости. Об этом глава Офиса Президента заявил в интервью.
Напомним В январе сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2", – СМИ
США активно поддерживают Украину
Андрей Ермак заявил, что отношения Украины и США стали на уровень выше после визита Владимира Зеленского и встречи с Джо Байденом в Вашингтоне.
Также руководитель Офиса Президента отметил, что в оборонном бюджете США существенно увеличили поддержку Украины.
Бюджет помощи Украине увеличен. Мы получили и "Джавелины", и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они окажут всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию,
– заявил Ермак.
Глава Офиса Президента назвал Джо Байдена одним из президентов США, который больше всех сделал добра для Украины. Однако помимо сотрудничества с Вашингтоном, Украина активно налаживает сотрудничество с Великобританией и Турцией.
Теперь России диктуют условия
Андрей Ермак убежден, что исключение санкций против "Северного потока-2" из оборонного бюджета США сделано ради трансатлантического единства, поскольку запуска газопровода стремится Германия.
Однако в Берлине требуют от "Газпрома", чтобы газопровод соответствовал требованиям ЕС, поэтому по мнению Ермака, не Россия диктует условия Европе, а Германия ей. Несмотря на это, Андрей Ермак заявил, что в январе Сенат США будет голосовать за новые санкции против "Северного потока-2".
Сенаторы от двух партий (Республиканской и Демократической) договорились вынести на голосование вопрос о санкциях по газопроводу "Северный поток-2". И такое голосование может состояться уже в январе,
– заявил Ермак.
Кроме того, глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина постоянно координирует свои действия с международными партнерами, одновременно рассчитывает только на саму себя.
Последние новости о"Северном потоке-2"
- Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока-2" станет геополитической ошибкой.
- По словам Хабека, все страны Европы всегда выступали против строительства трубопровода. Поддерживали скандальный "Северный поток-2" только Германия и Австрия.
- Политик также пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения на территорию Украины.
- Если это произойдет, "Северный поток-2" точно никогда не запустят.
- В то же время в "Нафтогазе" заявили, что после запуска газопровода снижения цен на газ не стоит ожидать. Однако глава Кремля настойчиво старается убедить в обратном.
К теме предлагаем сюжет об обвале цен на российский газ: смотрите видео