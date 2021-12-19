Благодаря этим договоренностям, по информации СМИ, завершится "тупиковая" история между республиканцем Тедом Крузом и лидером демократического большинства Чаком Шумером.

Кстати Украина просит Германию пересмотреть решение по сертификации "Северного потока-2"

Как это связано с "Северным потоком-2"

Издание пишет, что Круз тормозил утверждение Сенатом кандидатур на дипломатические должности из-за решения администрации Байдена отменить санкции в отношении газопровода.

Источники СМИ утверждают, что Круз согласился снять ограничения с 32 лиц, но за это Сенат в начале января должен поддержать закон о санкциях против "Северного потока-2".

В рамках соглашения Круза с Шумером, Сенат США до 14 января должен проголосовать за введение санкций в отношении "Северного потока-2".

Последние новости о "Северном потоке-2"

Первую нитку "Северного потока-2" наполнили техническим газом 18 октября 2021 года.

Вторую нитку начали наполнять газом 17 декабря, хотя трубопровод не прошел процесс сертификации.

Кстати, сертификацию "Северного потока-2", скорее всего, не утвердят в начале 2022 года. Такое заявление сделал немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.

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