Соответствующее заявление о последствиях возможного запуска российского газопровода в интервью рассказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

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Немецкий министр об ошибочности запуска "Северного потока-2"

По словам Хабека, российский газопровод не выполняет правило анбандлинга. Оно предполагает, что компании-добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти процессы должны осуществлять различные организации.

Вице-канцлер считает, что "Северный поток-2" является геополитической ошибкой Германии.

Теперь же трубопровод построен. Неясно, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решения в соответствии с европейским и национальным законодательством,

– отметил Хабек.

Он добавил все страны Европы всегда выступали против строительства трубопровода. Его поддерживали только Германия и Австрия.

Кроме того, Хабек пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения на территорию Украины. Вице-канцлер подчеркнул: если это случится, то трубопровод точно не запустят.

Обращение Украины к Германии по газопроводу

Ранее Оператор ГТС Украины обратился в министерство экономики и защиты климата Германии. Ведомство попросили пересмотреть решение о влиянии сертификации "Северного потока-2" на безопасность поставок газа в Европу.

Украина подчеркнула, что "Северный поток-2" – геополитический проект, который несет угрозы для всей Европы, в частности Германии.

Справка. 17 декабря вторую нитку газопровода начали постепенно наполнять газом. Это при том, что он до сих пор не получил сертификацию. Первую нитку завершили заполнять техническим газом 18 октября. Объем составляет около 177 миллионов кубометров.

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