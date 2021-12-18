Відповідну заяву про наслідки можливого запуску російського газопроводу в інтерв'ю розповів віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек.

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Німецький міністр про помилковість запуску "Північного потоку-2"

За словами Хабека, російський газопровід не виконує правило анбандлінгу. Воно передбачає, що компанії-видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці процеси повинні здійснювати різні організації.

Віцеканцлер вважає, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою Німеччини.

Тепер же трубопровід побудований. Незрозуміло, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства,

– зазначив Хабек.

Він додав усі країни Європи завжди виступали проти будівництва трубопроводу. Його підтримували лише Німеччина та Австрія.

Крім того, Хабек пригрозив Росії жорсткими наслідками у випадку вторгнення на територію України. Віцеканцлер наголосив: якщо це трапиться, то трубопровід точно не запустять.

Звернення України до Німеччини щодо газопроводу

Раніше Оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та захисту клімату Німеччини. Відомство попросили переглянути рішення про вплив сертифікації "Північного потоку-2" на безпеку постачання газу до Європи.

Україна наголосила, що "Північний потік-2" – геополітичний проєкт, який несе загрози для всієї Європи, зокрема Німеччини.

Довідка. 17 грудня другу нитку газопроводу почали поступово наповнювати газом. Це при тому, що він досі не отримав сертифікацію. Першу нитку завершили заповнювати технічним газом 18 жовтня. Обсяг становить близько 177 мільйонів кубометрів.

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