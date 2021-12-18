"Північний потік-2" не має нічого спільного з економікою"

Українські аргументи можуть сприйняти як нові обставини, що здатні вплинути на позицію профільного міністерства Німеччини. Таку думку висловив гендиректор ГТС України Сергій Макогон.

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"Північний потік-2" – це не внутрішня проблема лише нашої країни. Це геополітичний проєкт, який несе загрози для Європи, і, власне, для самої Німеччини. Важливо, щоб аргументи на підтвердження ризиків звучали на противагу думки зацікавлених підприємців,

– сказав Макогон.

Він наголосив, що російський газопровід немає нічого спільного з економікою чи підсиленням енергетичної безпеки.

Другу нитку газопроводу наповнюють газом

17 грудня другу нитку "Північного потоку-2" почали поступово наповнювати газом. Це при тому, що газогін досі не отримав сертифікацію.

Зауважимо, першу нитку завершили заповнювати технічним газом 18 жовтня 2021 року. Обсяг становить близько 177 мільйонів кубометрів.

Що відомо про сертифікацію "Північного потоку-2"

10 вересня 2021 Росія завершила будівництво газопроводу. Однак запустити його не можуть, оскільки перед тим "Північний потік-2" має пройти сертифікацію. Тобто відповідати пакету законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі.

У листопаді сертифікацію газогону зупинили, бо він не відповідає німецькому законодавству.

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Повний текст публікації Сергія Макогана у фейсбуці:

Нарешті вдалося провести заплановані зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ. Про що говорили? Про те, що "Північний потік-2" – це не внутрішня проблема лише нашої країни. Це геополітичний проєкт, який несе загрози для Європи, і, власне, для самої Німеччини. Важливо, щоб аргументи на підтвердження ризиків звучали на противагу думки зацікавлених підприємців. Бо, повторюсь, цей газопровід немає нічого спільного з економікою чи підсиленням енергетичної безпеки.

Тому Оператор ГТС України використовує всі можливості, щоб бути почутими. Передусім це участь у процесі сертифікації Nord Stream-2 AG, це постійна комунікація з Єврокомісією, це зустрічі з нашими міжнародними партнерами, колегами, учасниками ринку.

Крім того, ОГТСУ звернувся до Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини щодо перегляду рішення про вплив сертифікації оператора "Північний потік-2" на безпеку постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС. Бо вважаємо, що наші аргументи можуть сприйняти як нові обставини, здатні вплинути на позицію профільного міністерства.

І, звісно, не варто забувати й про роль ЗМІ як один з інструментів для розширення аудиторії. Сподіваюсь, сьогодні представника провідної інформагенції в Німеччині зацікавила наша інформація. Не здаємось.