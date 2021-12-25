За словами Андрія Єрмака, цьогоріч контакти України з західними партнерами досягли найвищого рівня за весь час відновлення незалежності. Про це голова Офісу Президента заявив в інтерв'ю.

Нагадаємо У січні сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2", – ЗМІ

США активно підтримують Україну

Андрій Єрмак заявив, що відносини України та США стали на рівень вищими після візиту Володимира Зеленського та зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні.

Також керівник Офісу Президента наголосив на тому, що в оборонному бюджеті США суттєво збільшили підтримку України.

Бюджет допомоги Україні збільшено. Ми отримали і "Джавеліни", і іншу військову техніку. У розмові з президентом України американський президент сказав, що вони нададуть усю необхідну військову допомогу, щоб Україна могла відбити будь-яку атаку на її територію,

– заявив Єрмак.

Глава Офісу Президента назвав Джо Байдена одним із президентів США, який більше за всіх зробив добра для України. Однак крім співробітництва з Вашингтоном, Україна активно налагоджує співпрацю з Великою Британією та Туреччиною.

Тепер Росії диктують умови

Андрій Єрмак переконаний, що виключення санкцій проти "Північного потоку-2" з оборонного бюджету США зроблене заради трансатлантичної єдності, оскільки запуску газопроводу прагне Німеччина.

Однак в Берліні вимагають від "Газпрому", щоб газопровід відповідав вимогам ЄС, тому, на думку Єрмака, не Росія диктує умови Європі, а Німеччина їй. Попри те, Андрій Єрмак заявив, що у січні Сенат США голосуватиме за нові санкції проти "Північного потоку-2".

Сенатори від двох партій (Республіканської та Демократичної) домовилися винести на голосування питання щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". І таке голосування може відбутися вже у січні,

– заявив Єрмак.

Крім того, голова Офісу Президента наголосив, що Україна постійно координує свої дії з міжнародними партнерами, водночас розраховує лише на саму себе.

Останні новини про "Північний потік-2"

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що запуск "Північного потоку-2" стане геополітичною помилкою.

За словами Хабека, усі країни Європи завжди виступали проти будівництва трубопроводу. Підтримували скандальний "Північний потік-2" лише Німеччина та Австрія.

Політик також пригрозив Росії жорсткими наслідками у випадку вторгнення на територію України.

Якщо це станеться, "Північний потік-2" точно ніколи не запустять.

Водночас в "Нафтогазі" заявили, що після запуску газопроводу зниження цін на газ не варто очікувати. Однак очільник Кремля наполегливо старається переконати в протилежному.

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