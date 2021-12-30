Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, тема российского газопровода все же будет доступна во время звонка.

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Краев: Тему "Северного потока-2" будут поднимать

По мнению Краева, глава Кремля открыто не поднимает энергетические вопросы последние несколько переговоров. Президент страны-агрессора даже готов говорить о ядерной сделке с Ираном, но не поднимать вопрос энергетики.

Вопрос "Северного потока-2" так или иначе будут поднимать, но сможет ли Путин развить успех пока сомнительно,

– подчеркнул он.

Эксперт отметил, что вопрос российского газопровода не озвучивают, но понятно, что он там есть. У россиян уже есть обеспокоенность, действительно ли "Северный поток-2" готов.

Есть согласование банковской части дела и страхование этого проекта. Россияне на самом деле понимают, что европейские бюрократические процедуры пока играют против них. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

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