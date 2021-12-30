Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, тема російського газопроводу все ж буде наявна під час дзвінку.

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Краєв: Тему "Північного потоку-2" порушуватимуть

На думку Краєва, очільник Кремля відкрито не порушує енергетичні питання останні декілька переговорів. Президент країни-агресорки навіть готовий говорити про ядерну угоду з Іраном, але не порушувати питання енергетики.

Питання "Північного потоку-2" так чи інакше порушуватимуть, але чи зможе Путін розвинути успіх поки що сумнівно,

– наголосив він.

Експерт відзначив, що питання російського газогону не озвучують, але зрозуміло, що воно там є. У росіян уже є занепокоєність, що дійсно "Північний потік-2" готовий.

Є узгодження банківської частини справи й страхування цього проєкту. Росіяни насправді розуміють, що європейські бюрократичні процедури наразі поки що грають проти них. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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