З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін російським ЗМІ. У Москві кажуть, що український газопровід – не єдиний.

До теми 10 днів поспіль "Газпром" відмовляється від постачання газу через Ямал – Європа

У МЗС Росії кажуть, що виконують контракти

Якщо мета тільки щоб через Україну качали, то ми не зобов'язані. Контракти виконуються навіть з перевищенням на 8 – 10%,

– сказав дипломат.

Раніше, за інформацією російських ЗМІ, голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія продовжить транзит газу через Україну після 2024 року. Є "але": Москва начебто враховуватиме економічну доцільність та технічний стан української ГТС.

Москва розраховує на поставки "Північним потоком-2"

У Росії розраховують, що після запуску "Північного потоку-2" постачатимуть газ до Європи саме цим трубопроводом. Олександр Панкін не виключає, що сертифікація триватиме до літа.

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Що відомо про енергетичну кризу в Європі у 2021 році:

Наприкінці 2021 року ціни на тисячу кубометрів газу різко зросли.

Причиною були дії "Газпрому". Корпорація не стала бронювати потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Таке рішення російської корпорації – суто політичне, а не економічне.

У Євросоюзі раніше встановили рекорд з відбору природного газу з підземних сховищ.

Дивіться у WTF, як Путін під час пресконференції пояснив причини енергетичної кризи: