Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що у цій ситуації від України мало залежить.

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"Найімовірніше, "Північний потік-2" запустять. Це може статися у другому півріччі (2022 року – 24 канал), однак є ймовірність у 90%, що це станеться", – запевнив інвестиційний банкір.

Що не так зробила Україна

За його словами, коли Україна руйнувала реформу корпоративного управління в "Нафтогазі" – це теж вплинуло на "Північний потік-2". Мовиться про звільнення Андрія Коболєва.

Ми не залишили шансів, щоб США відстоювали наші інтереси в енергетиці. Зокрема й тому американці не ввели санкції (проти газогону – 24 канал),

– запевнив Фурса.

Фурса про "Північний потік-2" та прогноз на 2022 рік: дивіться відео

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