Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку CBS News Дженнифер Джейкобс, которая цитирует президента США.

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Трамп обвиняет Зеленского в плохой работе над переговорами

Трамп заявил, что Путина якобы можно было отговорить от войны.

Каждый раз, когда я говорю, что война – не вина России, меня всегда забрасывают фейковыми новостями. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то намного больше и намного сильнее, что плохо делать, и вы этого не делаете. Россию можно было так легко отговорить от этого,

– выдал американский президент.

Он также добавил в своем заявлении, что "это никогда не должно было быть войной", люди "не должны быть мертвыми", а города "не должны быть разрушены".

Трамп раскритиковал президента Украины и за работу над переговорами.

"Да, когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, я имею в виду, это не было приоритетом, потому что он так плохо работал в переговорах до сих пор", – заявил глава США.

И добавил, что в Украине "не должно было быть войны". А если она и возникла, то ее следовало урегулировать немедленно.

Также Трамп заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для переговоров с Россией.