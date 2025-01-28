В своем интервью Путин сосредоточился на любимых тезисах – "Зеленский нелегитимен", "я предлагал мир, а Киев отказался", "Запад вмешивается и обижает Россию".
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Тезисы из интервью Путина 28 января
"Украина имеет почти нулевой суверенитет"
По мнению хозяина Кремля, если западные союзники перестанут предоставлять средства Киеву, "все закончится через месяц – полтора – два".
Но если Запад хочет мира, то он найдет "юридический способ закрыть вопросы правового характера", уверен Путин.
"Зеленский нелегитимен, он не может ничего подписывать"
Так Путин ответил на возможность вести переговоры с президентом Украины.
Впрочем, если Зеленский "хочет участвовать в переговорах", диктатор пообещал "выделить таких людей".
Далее хозяин Кремля "анализировал" украинское законодательство. Мол, Зеленский не может отменить свой указ, потому что он теперь нелегитимный, срок его полномочий истек.
Путин об указе о запрете на переговоры и "войне до последнего украинца"
Из Киева якобы поступили сигналы "Будем воевать до последнего украинца. Пока или мы вас, или вы нас".
"Указ о запрете на переговоры" появился только через полгода, как сообщил Путин. А не тогда, когда россияне были под Киевом.
Хозяин Кремля якобы согласился встретиться с Зеленским. Но опять вмешался плохой Запад
4 апреля россияне "завершили вывод войск из-под Киева", а 15 – 16 апреля сообщили Киеву, что соглашаются подписать стамбульский документ и готовы реализовать его.
По словам Путина, единственное, что надо было доработать, – это встреча с Зеленским. Путин якобы согласился на это. Но в Киеве якобы взяли недельную паузу, чтобы посоветоваться с союзниками.
Российский диктатор считает, что Шольц и Байден "уговорили украинцев продолжать войну".
Путин заявил, что отвел войска из-под Киева по требованию Европы
В конце марта Киев направил в Москву свои предложения за подписью главы переговорной группы Арахамии. Они были положены в основу проекта мирного договора, который выработали в Стамбуле.
Но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я говорю: "Хорошо, и что надо сделать?" "Нужно отвести войска от Киева". Для нас в принципе было понятно, что обман вполне возможен. Так на протяжении десятилетий Россию обманывали, говорили одно, делали совсем другое. Однако, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились,
– цинично сказал хозяин Кремля.
Часть оккупационных войск пошла через Беларусь, а часть – сразу на территорию России.
Переговоры якобы начались сразу после начала "СВО"
Мол, украинская власть отказалась отдать Кремлю оккупированные россиянами территории Донетчины и Луганщины, но согласилась на переговоры. Речь о феврале 2022 года. Тогда как Путин якобы обещал "уходите оттуда, и на этом все закончится, никаких боевых действий".