В своем интервью Путин сосредоточился на любимых тезисах – "Зеленский нелегитимен", "я предлагал мир, а Киев отказался", "Запад вмешивается и обижает Россию".

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Тезисы из интервью Путина 28 января

21:29, 28 января

"Украина имеет почти нулевой суверенитет"

По мнению хозяина Кремля, если западные союзники перестанут предоставлять средства Киеву, "все закончится через месяц – полтора – два".

Но если Запад хочет мира, то он найдет "юридический способ закрыть вопросы правового характера", уверен Путин.

"Зеленский нелегитимен, он не может ничего подписывать"

Так Путин ответил на возможность вести переговоры с президентом Украины.

Впрочем, если Зеленский "хочет участвовать в переговорах", диктатор пообещал "выделить таких людей".

Далее хозяин Кремля "анализировал" украинское законодательство. Мол, Зеленский не может отменить свой указ, потому что он теперь нелегитимный, срок его полномочий истек.

Путин об указе о запрете на переговоры и "войне до последнего украинца"

Из Киева якобы поступили сигналы "Будем воевать до последнего украинца. Пока или мы вас, или вы нас".

"Указ о запрете на переговоры" появился только через полгода, как сообщил Путин. А не тогда, когда россияне были под Киевом.

Хозяин Кремля якобы согласился встретиться с Зеленским. Но опять вмешался плохой Запад

4 апреля россияне "завершили вывод войск из-под Киева", а 15 – 16 апреля сообщили Киеву, что соглашаются подписать стамбульский документ и готовы реализовать его.

По словам Путина, единственное, что надо было доработать, – это встреча с Зеленским. Путин якобы согласился на это. Но в Киеве якобы взяли недельную паузу, чтобы посоветоваться с союзниками.

Российский диктатор считает, что Шольц и Байден "уговорили украинцев продолжать войну".

Путин заявил, что отвел войска из-под Киева по требованию Европы

В конце марта Киев направил в Москву свои предложения за подписью главы переговорной группы Арахамии. Они были положены в основу проекта мирного договора, который выработали в Стамбуле.

Но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я говорю: "Хорошо, и что надо сделать?" "Нужно отвести войска от Киева". Для нас в принципе было понятно, что обман вполне возможен. Так на протяжении десятилетий Россию обманывали, говорили одно, делали совсем другое. Однако, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились,
– цинично сказал хозяин Кремля.

Часть оккупационных войск пошла через Беларусь, а часть – сразу на территорию России.

Переговоры якобы начались сразу после начала "СВО"

Мол, украинская власть отказалась отдать Кремлю оккупированные россиянами территории Донетчины и Луганщины, но согласилась на переговоры. Речь о феврале 2022 года. Тогда как Путин якобы обещал "уходите оттуда, и на этом все закончится, никаких боевых действий".