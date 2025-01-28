З Києва нібито надійшли сигнали "Будемо воювати до останнього українця. Доки або ми вас, або ви нас".

"Указ про заборону на перемовини" з'явився тільки за пів року, як повідомив Путін. А не тоді, коли росіяни були під Києвом.