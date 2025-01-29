Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Кремль тим часом може не погодитись на пропозицію Трампа. Однак Владімір Путін не має важелів впливу на США, а ядерна риторика ні для кого не реальними погрозами.

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Як Трамп бачить завершення війни

Американський політолог зазначив, що потрібно виходити з ситуації, яка є у Росії, Європі, Китаю та в Україні. Те, що Трамп сказав, що Зеленський не ангел, серед політиків ангелів немає. Моральність у великій політиці апріорі відсутня, є лише прагматизм.

Президент США навпаки наголосив, що війни можна було б уникнути, якби в той час він був на посаді президента. Однак тоді був Джо Байден, який у Женеві зробив величезну помилку – зустрівся з Путіним, показавши слабкість.

Путін думав, що буде як у 2014 році і Захід це проковтне. Він мав рацію, тому що Захід був готовий це проковтнути. Що зробив Байден? Запропонував Зеленському літак. І тільки завдяки Зеленському, який не ангел, як він каже, і завдяки українському народу, який показав героїзм, уперся рогом – порядок денний змінився. Його змінили ви, а не хто-небудь,

– наголосив він.

Щодо вступу України в НАТО, є й альтернативні варіанти для нашої країни, на думку Юнуса. Для прикладу, Азербайджан з Туреччиною мають двосторонню угоду, а Ізраїль, Японія та Південна Корея мають підтримку від США. В такий спосіб Україна може мати гарантії безпеки поза Альянсу.

Мовиться про американські миротворчі сили на лінії розмежування. За словами американського політолога, якщо американські солдати в кількості 5 – 10 тисяч осіб перебуватимуть на українській землі, а загалом миротворчого контингенту буде 100 тисяч, цього вистачить, щоб захищати 80% територій.

Тому миротворці за участю американців, на решту 80% територій – план Маршалла для відновлення, небо закривається Patriot і постане "країна, на яку вже ніхто не нападе",

– підкреслив Юнус.

Важливо, щоб до цього процесу доклали зусилля й європейські країни. Тому президент США зараз тисне на Європу та хоче, щоб країни збільшили витрати на оборону до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте це підтримав та заявив, що якщо не будемо цього робити, то доведеться вивчати російську мову.

Як змусити Путіна погодитись з ідеєю Трампа

Американський політолог зазначив, що Україна та Росія можуть погодитись з баченням завершення війни Трампа. З Росією ж можуть виникнути проблеми. Для цього потрібно дивитися на ресурси, які є в України і в тих союзників, які це можуть запропонувати.

Якщо ж подивитись на ресурси Росії та Сполучених Штатів Америки, Кремль не має ні ресурсів, ні важелів впливу на Вашингтон. Єдиний щит Росії – це ядерна зброя. Юнус висловив переконання, що вона працювати проти Трампа не буде.

В інавгураційній промові Трампа прозвучало два головних слова: миротворець та об'єднувач. Тому, якщо він хоче бути миротворцем, він все робитиме для того, щоб був мир. Чи піде Росія на це? А куди вона подінеться, які вона має важелі впливу?,

– сказав він.

Навіть російські пропагандисти, які свого часу любили критикувати Байдена, тепер обережно висловлюються щодо Трампа. Вони розуміють, що не мають важелів впливу.

"Чим вони сьогодні можуть натиснути на Трампа? У нього немає ідеології, він говорить, що поважає, добре ставиться, що має гарні стосунки, історично виграли разом Другу світову війну", – зауважив американський політолог.

Юнус додав, що Трамп зараз розраховує на допомогу Китаю щодо російсько-української війни. Пекіну це вигідно, тому що він теж не хоче йти на конфронтацію з США.

До речі, Зеленський висловив впевненість, що Трамп може примусити Путіна до миру. Натомість російський диктатор боїться, що президент США може підтримати нашу країну.