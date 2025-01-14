Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что союзники сейчас недостаточно тратят на оборону, чтобы быть в безопасности через 4 – 5 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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От этого может зависеть будущее

Сейчас расходы на оборону союзников сохраняются на уровне 2%.

Рютте также выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Европе. По его словам, они сейчас не в состоянии войны, но и не в состоянии мира.

Генсек отметил, что союзники должны безотлагательно инвестировать в оборону и оборонное производство значительно больше. Это нужно для того, чтобы повысить эффективность процессов и устойчивость общества и критической инфраструктуры.

В то же время он понимает, что больше расходов на оборону означают меньше расходов на другие приоритеты, однако именно от этого может зависеть будущее.

Если мы этого не сделаем – придется доставать учебники по русскому языку или ехать в Новую Зеландию,

– сказал генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что партнеры должны вывести Украину в наилучшее возможное положение в военном и политическом плане перед переговорами с Россией.