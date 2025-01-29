Так считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Fox News.

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Что Зеленский сказал о Трампе

Украинский лидер надеется, что вероятное мирное соглашение между Киевом и Москвой будет иметь большее значение чем просто лист бумаги. Он хочет, чтобы президент США был на стороне справедливости, то есть на стороне Украины в этом вопросе.

Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать,

– заявил Зеленский.

По его мнению, риторика Дональда Трампа относительно российского диктатора и темы переговоров является "справедливой". Он также считает, что Владимир Путин боится того, что сильный лидер может поддерживать Украину.

Отдельно Владимир Зеленский призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы обеспечить достижение мира и больших гарантий безопасности, поскольку обещаний Европы никогда не будет достаточно.

"Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", – заверил президент Украины.

По его словам, перед полномасштабным вторжением России он попросил бывшего президента Джо Байдена и его команду принять превентивные действия, в частности относительно санкций и оружия, однако в Вашингтоне сказали, что только в случае нападения.

"Параллельно с этим я просил страны ЕС, и они не могли сделать это без одобрения США. Поэтому они всегда смотрят на США, как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, и мы воевали сами", – подчеркнул Зеленский.