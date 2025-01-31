Їй надається медична допомога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

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Що відомо про постраждалу у Одесі

31 січня у Одесі пролунали щонайменше три гучні вибухи. У мережі оприлюднили кадри руйнувань внаслідок атаки, видно пошкодження біля елітного готелю "Брістоль" у центрі міста.

Начальник Одеської обласної адміністрації підтвердив, що руйнування зафіксували у центрі Одеси.

Згодом у Одеській ОВА повідомили про першу постраждалу внаслідок ракетного удару – співробітницю того готелю. Жінку ушпиталили, їй надається медична допомога.

Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив про двох постраждалих.