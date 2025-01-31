Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
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Що відомо про удар по Одесі
Ввечері Повітряні сили застерегли про застосування балістичного озброєння для Одеси. Оборонці неба низку разів застерігали про швидкісну ціль з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.
Незадовго після цього в Одесі пролунало щонайменше 3 гучних вибухи. У мережі оприлюднили кадри руйнувань внаслідок атаки, видно пошкодження біля елітного готелю "Брістоль" у центрі міста.
Пізніше начальник Одеської обласної адміністрації підтвердив, що руйнування зафіксували у центрі Одеси.
Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається. Прошу всіх бути в укриттях,
– ідеться у повідомленні Кіпера.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наслідки атаки на Одесу: дивіться відео
Росіяни атакували Одесу ракетами: дивіться відео
Деталей стосовно наслідків атаки він поки не повідомив.
На місці удару є руйнування: дивіться відео
Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, для атаки ворогом було застосовано 3 балістичні ракети "Іскандер-М".
Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що наразі відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожого удару. Станом на зараз їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.
На місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом,
– розповів мер.
Також за його словами, є зміни щодо руху громадського транспорту. Зазначається, що тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.