Россияне атаковали Одессу ракетами. В городе слышали по меньшей мере три взрыва. В сети обнародовали кадры разрушений в результате удара. На них видны повреждения возле элитного отеля "Бристоль", передает 24 Канал.

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Салют в Одессе на фоне ракетной атаки

Неизвестные в Одессе, очевидно, решили "отпраздновать" очередной обстрел города и запустили салют.

Отмечается, что салюты запускали дважды в Киевском районе города. Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй – после отбоя. Сообщается, что полиция уже начала проверку по факту запуска салютов.

Обратите внимание! Тревогу в Одесской области объявили после 19:18, а отбой дали 21:13.

Салют в Одессе после обстрела: смотрите видео

Кому-то в Одессе после атаки захотелось "праздника": смотрите видео

Неизвестные устроили салют в Одессе во время тревоги: смотрите видео

К слову, в результате удара по Одессе пострадали две женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в ОГА.