В пятницу, 31 января, около 19:30 враг атаковал Одессу ракетами. Тревога в городе продолжалась почти два часа. Прозвучало несколько взрывов, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Геннадия Труханова.

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Оккупанты попали по наследию ЮНЕСКО

Мэр Геннадий Труханов поделился кадрами последствий российской атаки. Чиновник отметил, что на фото – одно из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО.

Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания.

Последствия атаки России на Одессу / Фото телеграмм-канал Труханова

В свою очередь глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии – выбиты окна и повреждены фасады.

К слову, разрушениям подвергся отель "Бристоль". Здание повреждено с первого по четвертый этажи. На крыше – возгорание, которое укротить не просто. Спасателям трудно добраться до очага пожара.