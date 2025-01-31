По состоянию на 22:00 известно о трех пострадавших. Это две женщины, госпитализированы в состоянии средней тяжести, а также парень 2006 года рождения, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий ГСЧС местным СМИ.

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Четыре этажа отеля повреждены

По словам представительницы ГСЧС, оккупанты нанесли разрушения гостинице в центре Одессы. Здание повреждено с первого по четвертый этажи. Одна среди пострадавших женщин была заблокирована в комнате на 2-ом этаже. Ее спасли пожарные.

На крыше сейчас есть возгорание на площади примерно 20 квадратных метров. Спасатели пытаются его ликвидировать. Впрочем, это непросто. Ведь добраться до очага пожара трудно.

На месте работают 23 спасателя. Задействовано 6 единиц техники.

Напомним, что после 19:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В городе прозвучали по меньшей мере три взрыва. Председатель ОВА Олег Кипер поделился, что в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии – выбиты окна и повреждены фасады.