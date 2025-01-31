Об этом сообщает журналистка 24 Канала, которая находится в городе. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

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Россия атаковала Одессу

Вечером 31 января в 19:06 в Одессе объявили воздушную тревогу, но через несколько минут, в 19:10, прозвучал отбой. В 19:18 в Одессе и области снова объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Около 19:20 в Одессе прогремел мощный взрыв. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил вражескую атаку и призвал горожан быть в безопасных местах.

Будьте в безопасных местах,

– призвал Труханов.