Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в интервью Города силы.

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Памятник Пушкину скоро снесут

У Олега Кипера спросили, планируют ли сносить памятник Пушкину в Одессе. На это чиновник отметил, что уже подписано распоряжение о сносе такого памятника и других. Однако заниматься этим будет не ОВА.

Так, он также в распоряжении, есть подпись о его сносе. Сегодня разошлись все письма о сносе таких памятников,

– заявил председатель Одесской ОВА.

Других деталей он не раскрыл. Также Кипер напомнил, что первое, что сделали оккупанты в Мариуполе, это было изменение названий улиц.

Позиция Геннадия Труханова относительно Пушкина

Интересно, что около месяца назад мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в городе нельзя сносить, поскольку он внесен в реестр ЮНЕСКО. В другом интервью глава города заявлял, что монумент нельзя демонтировать, потому что его "установили наши прапрапрадедушки и бабушки". Труханов считает, что сделать это означает отдать поэта россиянам, хотя он жил и творил в Одессе.

По его словам, Пушкин часть одесской истории и мировой культуры. Он уверен, что если его постамент уберут в Одессе, то им не перестанут восхищаться во Франции, Англии или Италии.