Кроме самой конференции, Украина проведет переговоры с партнерами в рамках "коалиции желающих". Что происходит в Риме сейчас, главные заявления и решения, передает 24 Канал.

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Детали с конференции по восстановлению Украины