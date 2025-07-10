Кроме самой конференции, Украина проведет переговоры с партнерами в рамках "коалиции желающих". Что происходит в Риме сейчас, главные заявления и решения, передает 24 Канал.
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Детали с конференции по восстановлению Украины
Создание нового фонда восстановления
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Италии объявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.
Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций,
– сказала она.
По ее словам, это крупнейший в мире акционерный фонд, который будет способствовать инвестициям в ключевые сферы: энергетику, транспорт, критически важное сырье и отрасли двойного использования.
Фонд основан совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей, а также при участии Европейского инвестиционного банка.
Зеленский призвал партнеров к "плану Маршалла"
Зеленский призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла".
Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните роль "плана Маршалла" в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа так долго наслаждалась миром и экономическим ростом. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "плана Маршалла", и мы должны разработать его вместе,
– сказал Зеленский.
Зеленский высказался о российских атаках
Во время выступления Зеленский призвал партнеров ответить на ежедневные российские атаки поддержкой, в частности, инвестициями в совместное производство вооружения.
В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования на производство дронов. Более 30 стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня, и мы должны дойти до такой точки, в которой украинский сектор ПВО и дронов будут поддерживать сотни компаний,
– указал он.
По восстановлению Украины, президент заявил, что для этого нужно использовать замороженные российские активы.
Россия пытается принести голод и тьму в Украину, Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия усиливает свои действия против гражданского населения, нанося удары по инфраструктуре. По ее словам, именно это было ее целью с самого начала войны.
Они пытаются принести темноту, голод, страх. И этот план провалился, как и другие,
– заявила Мелони.
Она подчеркнула, что России не удалось реализовать свои планы, потому что украинский народ "очень-очень сильный, намного сильнее", чем россияне думали.
Мелони подчеркнула, что международное сообщество объединилось против плана России, оказав срочную и необходимую поддержку Украине, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование жизненно важных служб.
В рамках Конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский встретится с Мелони, Орпо, Схоофом, Мерцем и Туском
Также у президента запланирован диалог с главой МАГАТЭ Гросси и сенатором Грэмом.
Владимир Зеленский прибыл на Конференцию по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним - первая леди Украины Елена Зеленская.