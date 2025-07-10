Крім самої конференції, Україна проведе переговори із партнерами у рамках "коаліції охочих". Що відбувається у Риму зараз, головні заяви та рішення, передає 24 Канал.
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Деталі з конференції щодо відновлення України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Італії оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій, За її словами, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку. Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла". Нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте роль "плану Маршалла" у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа так довго насолоджувалася миром і економічним зростанням. А зараз ми маємо реальну можливість започаткувати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі "плану Маршалла", і ми повинні розробити його разом, Під час виступу Зеленський закликав партнерів відповісти на щоденні російські атаки підтримкою, зокрема, інвестиціями у спільне виробництво озброєння. У той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування на виробництво дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції сьогодні, і ми маємо дійти до такої точки, в якій український сектор ППО та дронів підтримуватимуть сотні компаній, Щодо відновлення України, президент заявив, що для цього потрібно використовувати заморожені російські активи. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Росія посилює свої дії проти цивільного населення, завдаючи ударів по інфраструктурі. За її словами, саме це було її метою з самого початку війни. Вони намагаються принести темряву, голод, страх. І цей план провалився, як і інші, Вона наголосила, що Росії не вдалося реалізувати свої плани, бо український народ "дуже-дуже сильний, набагато сильніший", ніж росіяни думали. Мелоні підкреслила, що міжнародна спільнота об'єдналася проти плану Росії, надавши термінову і необхідну підтримку Україні, щоб гарантувати безперебійне функціонування життєво важливих служб. У межах Конференції з питань відновлення України Зеленський зустрінеться з Мелоні, Орпо, Схоофом, Мерцем та Туском Також у президента запланований діалог з очільником МАГАТЕ Гроссі та сенатором Гремом. Володимир Зеленський прибув на Конференцію з відновлення України у Римі. Разом з ним — перша леді України Олена Зеленська.
Створення нового фонду відбудови
– сказала вона.
Зеленський закликав партнерів до "плану Маршалла"
– сказав Зеленський.
Зеленський висловився про російські атаки
– вказав він.
Росія намагається принести голод і темряву в Україну, – Мелоні
– заявила Мелоні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Італії оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.
Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій,
За її словами, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання.
Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.
Зеленський закликав міжнародних партнерів створити коаліцію з відновлення та дотримуватись у відбудові України підходу у стилі "плану Маршалла".
Нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте роль "плану Маршалла" у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа так довго насолоджувалася миром і економічним зростанням. А зараз ми маємо реальну можливість започаткувати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі "плану Маршалла", і ми повинні розробити його разом,
Під час виступу Зеленський закликав партнерів відповісти на щоденні російські атаки підтримкою, зокрема, інвестиціями у спільне виробництво озброєння.
У той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування на виробництво дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції сьогодні, і ми маємо дійти до такої точки, в якій український сектор ППО та дронів підтримуватимуть сотні компаній,
Щодо відновлення України, президент заявив, що для цього потрібно використовувати заморожені російські активи.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Росія посилює свої дії проти цивільного населення, завдаючи ударів по інфраструктурі. За її словами, саме це було її метою з самого початку війни.
Вони намагаються принести темряву, голод, страх. І цей план провалився, як і інші,
Вона наголосила, що Росії не вдалося реалізувати свої плани, бо український народ "дуже-дуже сильний, набагато сильніший", ніж росіяни думали.
Мелоні підкреслила, що міжнародна спільнота об'єдналася проти плану Росії, надавши термінову і необхідну підтримку Україні, щоб гарантувати безперебійне функціонування життєво важливих служб.
У межах Конференції з питань відновлення України Зеленський зустрінеться з Мелоні, Орпо, Схоофом, Мерцем та Туском
Також у президента запланований діалог з очільником МАГАТЕ Гроссі та сенатором Гремом.
Володимир Зеленський прибув на Конференцію з відновлення України у Римі. Разом з ним — перша леді України Олена Зеленська.