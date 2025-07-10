Крім самої конференції, Україна проведе переговори із партнерами у рамках "коаліції охочих". Що відбувається у Риму зараз, головні заяви та рішення, передає 24 Канал.

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Деталі з конференції щодо відновлення України