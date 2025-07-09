В частности, в посольстве Литвы в Риме завершилась большая конференция, на которой было очень много гостей, иностранные делегации, которые давно работают с Украиной. В эфире 24 Канала городской голова Львова Андрей Садовый подробно рассказал об этом мероприятии и о планах на конференцию по восстановлению Украины.

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Какие планы на конференцию

Прежде всего домой надо приехать с конкретными вещами. По мнению городского головы Львова, это будут серьезные соглашения о ресурсах, которые важны для украинской экономики. Потому что чем больше средств удастся привлечь от международных партнеров, тем больше средств Украина сможет направить на поддержку Вооруженных Сил.

Я не буду озвучивать конкретную сумму, но буквально через несколько часов у нас будет одно очень важное подписание. Как только поставим подписи, я сразу озвучу и сумму, и сам предмет. Так же и завтра запланировано несколько соглашений,

– поделился Садовый.

Кроме этого, он отметил, что сегодня на Львов возложена большая ответственность. Он является более безопасным, поэтому важно, чтобы бизнес начинал работать уже сегодня, ведь Вооруженным Силам Украины нужна финансовая поддержка, а для этого должна работать экономика.

"На это собственно мы сегодня ориентируем свои усилия. Завтра, конечно, будет основной день. Будет выступление Президента Украины, руководства Италии и всех стран Европейского Союза. Украинские города также представят свои возможности по сотрудничеству", – сказал городской голова Львова.

О чем договорились с Литвой

Накануне конференции по послевоенному восстановлению Украины в посольстве Литовской Республики в Италии состоялось отдельное мероприятие, организованное именно Львовским городским советом совместно с литовскими партнерами. Событие собрало дипломатов, чиновников, международных экспертов, представителей бизнеса, чтобы обсудить конкретные шаги для быстрого восстановления Украины.

Сегодня мы работали вместе с министром энергетики Литвы, который присутствовал, кстати, весь наш форум вместе со мной. Говорили об энергетике и проектах, которые важны для Украины, а также о новых транспортных коридорах,

– отметил Садовый.

К слову, на прошлой неделе Европейский Союз принял решение выделить 76 миллионов евро на построение первой ветки сообщения границы со Львовом. Речь идет о замене старой колеи на новую европейского масштаба. Очень важно вплетать украинские регионы в европейскую транспортную систему. Ведь если Украина хочет, чтобы проходили инвестиции, то должны быть связана с Европой и энергетикой, и транспортными коридорами.

Отметим, что Владимир Зеленский лично утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению Украины. Ее возглавляет министр экономики Юлия Свириденко.