В 2024 году из средств налогоплательщиков город направил более 1, 1 миллиарда гривен на поддержку ВСУ. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что также совместно с фондом "Вернись живым" собирали еще 200 миллионов гривен для наших военных.

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Еженедельно покупают оборудование для ВСУ

Андрей Садовый отметил, что во Львове остановили любые серьезные работы. Если есть свободные средства, то городской совет тратит их на покупку вооружения, различных милитарных вещей, на все, что нужно украинской армии.

Хотя жители имеют сетования. Потому что некоторые дороги уже надо приводить в порядок, другие вещи. Но сегодня приоритет номер один – это помощь ВСУ. Поэтому каждую неделю покупаем на миллионы гривен различное оборудование и передаем нашим военным,

– подчеркнул мэр.

Гуманитарные потребности Львов закрывает в основном за средства благотворительных организаций, кредитные средства. К счастью, продолжается хорошее сотрудничество с европейскими институтами, что дает городу возможность балансировать.