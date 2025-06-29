У 2024 році з коштів платників податків місто спрямувало понад 1, 1 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що також спільно з фондом "Повернись живим" збирали ще 200 мільйонів гривень для наших військових.

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Щотижня купують обладнання для ЗСУ

Андрій Садовий зазначив, що у Львові зупинили будь-які серйозні роботи. Якщо є вільні кошти, то міська рада витрачає їх на купівлю озброєння, різних мілітарних речей, на усе, що потрібно українській армії.

Хоча мешканці мають нарікання. Тому що деякі дороги вже треба приводити до ладу, інші речі. Але сьогодні пріоритет номер один – це допомога ЗСУ. Тому кожного тижня купуємо на мільйони гривень різне обладнання і передаємо нашим військовим,

– підкреслив мер.

Гуманітарні потреби Львів закриває в основному за кошти благодійних організацій, кредитні кошти. На щастя, триває хороша співпраця з європейськими інституціями, що дає місту можливість балансувати.