Багато маскувальних сіток виготовляють у волонтерському центрі "Сітки імені пса Патрона" при академії мистецтв у Львові. Засновницею цього центру є волонтерка та мисткиня Софія Козлова, пише 24 Канал.

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Як утворився волонтерський центр

Розпочалось все з 24 лютого 2022 року, коли студенти заклали тканинами ціле ліжко в маленькій гуртожитській кімнаті Софії. Уже наступного дня вона знайшла більший простір, який також розташований у приміщенні гуртожитку на вулиці Кримській 30, і зараз є волонтерським центром "Сітки імені пса Патрона".



Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Техніка плетення сучасних сіток і матеріали для них

Сьогодні центр виготовляє сітки зі спанбонду – матеріалу, який колись використовували в сільському господарстві для накриття полуниць. Його переваги – міцність, легкість, водостійкість та доступна ціна. Якщо раніше основним матеріалом була бавовна, то тепер – спанбонд, і це дозволяє значно знизити витрати. Крім того, спанбонд не вбирає вологу й не гниє, що продовжує термін експлуатації сіток.

Центр також використовує спеціальну машинку для нарізання смужок, яка полегшує та пришвидшує роботу.

Раніше на нарізання одного рулону йшли тижні, тепер – 4 хвилини,

– зазначає Софія.



У Львові плетуть маскувальні сітки / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Сітки створюють у різних кольорах, залежно від запиту – зелені, коричневі, світлі – для степових зон, чорні – для випалених ділянок, білі з коричневим – для снігу.

Для зручності військових, у центрі створили візуальний каталог – фото сіток у реальному середовищі, аби було зрозуміло, як саме вони виглядають на місцевості. Загалом за одні вихідні волонтери сплітають приблизно 100 квадратних метрів сітки.

Сітки, які плетуть волонтери / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Хто долучається до плетіння сіток

До центру приходять різні люди: одні – на кілька годин, інші – постійно. Серед волонтерів – і ті, хто в цьому русі з перших днів.

Це моє духовне зарядження, бо розумієш: люди, які зібрались у цьому просторі мають таку ж мету як і ти, допомагати та докладати зусилля до боротьби. З часом вони стають частинкою твого життя, а плетіння сіток, як своєрідна рутина,

– розповідає волонтерка Анастасія Почтарук.

Ще одна волонтерка, Аделіна Манагарова, яка родом із Нової Каховки та приїхала до Львова на навчання, розповідає що для неї означає процес плетіння: "Плетіння сіток тут, стало місцем, яке допомогло мені соціалізуватись після переїзду. Тут є своєрідна атмосфера підтримки людей, яким не байдуже до ситуації навколо".



Плетіння сіток у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Що кажуть про таку допомогу військові

Військові часто надсилають фото й відео зі маскувальними сітками, а також подяки, прапори, гільзи. Також вони зазначають, що сітки потрібні постійно – незалежно від погоди чи ситуації на фронті. Це розхідний матеріал, який постійно втрачається, згорає разом з технікою.

Сітки частково можуть врятувати від FPV-дронів. Хлопці натягують їх над траншеями, окопами, саме тоді сітка заплутує в себе FPV-дрони й це може врятувати життя,

– додає Анастасія.

Деякі сітки замовляються спеціально для маскування антен, адже матеріал добре пропускає зв'язок. І кожен відгук з фронту – це підтвердження важливості праці.



Волонтерський центр "Сітки імені пса Патрона" / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Як долучитися до плетіння сіток у Львові

"Навіть одна година, проведена з нами, – це велика допомога. Ця справа – не лише про гроші. Це про руки, які приходять і працюють. У Львові є багато центрів плетіння сіток, і кожен може знайти зручну локацію", – зазначає Софія.

Центри плетіння сіток у Львові

Камуфляжна сітка "By_Porokhova" : вул. Городоцька, 38 (3-й поверх, кімната 35)‍

: вул. Городоцька, 38 (3-й поверх, кімната 35)‍ Центр "Новий Акрополь" : вул. Петра Дорошенка, 7 (2-й поверх) ‍‍

: вул. Петра Дорошенка, 7 (2-й поверх) ‍‍ Центр у Львівській обласній дитячій бібліотеці : вул. Володимира Винниченка, 1 (2-й поверх)

: вул. Володимира Винниченка, 1 (2-й поверх) Центр "Ідея" : пр-т Червоної Калини, 58 (Львівська відкрита лабораторія)

: пр-т Червоної Калини, 58 (Львівська відкрита лабораторія) Центр в церкві святих Ольга та Єлизавета : пл. Кропивницького, 1 (на задній частині церкви)

: пл. Кропивницького, 1 (на задній частині церкви) Центр Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів : вул. Митрополита Андрія, 3 (Студентська бібліотека Національного університету "Львівська політехніка")

: вул. Митрополита Андрія, 3 (Студентська бібліотека Національного університету "Львівська політехніка") Ц‍ентр у Львівській обласній бібліотеці для молоді: пл. Ринок, 9

Софія Козлова наголошує, що будь-яка людина, яка може зав'язати шнурки, може сплести сітку. Тож, якщо у вас є вільний час і бажання – долучитись до такої ініціативи може кожен.