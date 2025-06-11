Такое заявление в среду, 11 июня, сделал Владимир Зеленский во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что сказал Зеленский об Одессе

Владимир Зеленский начал саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", который он возглавляет. Мероприятие проходит в Одессе в среду, 11 июня, и направлено на обсуждение для поддержки Украины и борьбы с последствиями войны.

Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится,

– заявил он.

По его мнению, Одесса является одной из главных целей России для создания хаоса. По словам президента, ранее это уже было на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота.

"Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы. И уже три десятилетия Россия пытается удержать Молдову в бедности и нестабильности, чтобы полностью взять ее под свой контроль", – добавил он.

Также Зеленский отметил, что в планах России – захват Одессы. Все это для того, чтобы выйти на границы с Молдовой и Румынией. В то же время президент Молдовы Майя Саду заявила, что Россия не остановится даже на ее стране.

К слову, участие в саммите приняли участие украинские чиновники, а также представители стран Балканского региона. В частности, Румынии, Сербии, Словении, Молдовы, Болгарии, Хорватии, Греции, Албании и Северной Македонии.