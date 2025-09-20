укррус
В Одессе протестуют против Труханова: чего требуют одесситы

Арсен Цимбалюк
София Рожик
Основные тезисы
  • Одесситы, включая военных и активистов, призывают президента Зеленского создать военную администрацию из-за неудовлетворительной работы мэра Труханова.
  • Они обвиняют Труханова в пророссийских настроениях, пренебрежении к военнослужащим и коррупционных схемах, которые подрывают мобилизацию и безопасность города.
В Одессе протестуют против Труханова - 24 Канал
В Одессе протестуют против Труханова / Коллаж 24 Канала, фото Арсена Цымбалюка

Одесситы просят президента Зеленского создать в городе военную администрацию. Соответствующее вече прошло 20 сентября.

Одесситы, среди которых военные, ветераны, общественные активисты, считают это необходимым решением из-за неудовлетворительной работы действующего мэра Геннадия Труханова, передает 24 Канал.

Почему одесситы выступают против Труханова?

Одесситы указывают на разжигание Трухановым пророссийских настроений и его пренебрежительное отношение к военнослужащим ВСУ.

Они также отмечают подрыв мобилизационных мероприятий из-за коррупционных схем бронирования в сфере ЖКХ Одессы, а еще отмечают системную бездеятельность органов местного самоуправления в вопросах обеспечения обороноспособности, общественного порядка и стабильной жизнедеятельности общества и Сил обороны в условиях военного времени.

В Одессе протестуют против Труханова: смотрите видео

Участники вече считают, что все это представляет прямую угрозу национальной безопасности Украины. Они убеждены, что создание военной администрации в Одессе является необходимым шагом для безопасности государства и эффективного управления обществом.

Вече в Одессе / Фото Арсена Цимбалюка

Труханов набросился на военного из-за памятника Пушкину

  • Во время спора Труханов, узнав, что Откович – военный, также спрашивал, почему он не на фронте. Также чиновник добавил, что военный якобы "раскалывает общество".