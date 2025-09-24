Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Почему в Одессе требуют создать военную администрацию?

Автор петиции Казачук Иван Владимирович отметил, что согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", президент может создавать военные администрации там, где местная власть не выполняет свои полномочия или существует угроза ее работе. А в соответствии со статьей 11 этого же закона, такие администрации образуются указом президента, а их руководителей назначают по согласованию с Генеральным штабом ВСУ.

Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны,

– говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что военные администрации уже создавали в Бердянске, Сумах и в Херсонской области. И теперь Иван Казачук просит Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации, чтобы обеспечить непрерывное и эффективное функционирование органов власти в городе Одесса в условиях военного положения.

Как военная администрация может помочь улучшить ситуацию в Одессе?

Правозащитник и общественный деятель Артем Карташов рассказал 24 Каналу, что Геннадий Труханов, как мэр Одессы, и его приспешники провалили процесс деколонизации в Одессе. Более того, они стали на сторону страны-агрессора, в частности в ситуациях, когда пытались отстоять памятники российским деятелям.

Поскольку гуманитарная составляющая этой войны – это тоже противостояние с Россией, потому что Россия использует историю и культуру как оружие, эту войну Геннадий Труханов провалил. Он выступил союзником нашего врага,

– объяснил активист.

Поэтому, по мнению Карташова, введение военной администрации в Одессе было бы логичным шагом, чтобы изменить ситуацию в городе и уменьшить влияние команды Труханова.

"За 3 года полномасштабного вторжения заявлений, действий различных Геннадия Труханова, которые были антиукраинскими, наверное, достаточно, чтобы понять, что этот человек даже "перекраситься" нормально не может. То есть, формально заявляя какую-то "проукраинскую" позицию, действия (Труханова – 24 Канал) были направлены именно на продвижение здесь (в Одессе – 24 Канал) российских нарративов", – отметил общественный деятель.

За создание Одесской городской военной администрации выступила также и депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Она рассказала 24 Каналу, что за время войны в отношении Труханова и его подчиненных правоохранители обнаружили многочисленные случаи коррупции и неправомерной выгоды, в том числе и путем бюджетных средств, а также был открыт ряд уголовных дел.

Город страны, воюющей должен был бы жить по одному-единственному правильному принципу бюджетирования: все – на армию, все – на защиту общества. Мы не видим, чтобы все шло на армию и на защиту общества. Мы видим коррупционные скандалы,

– объяснила Квасницкая.

Депутат отметила, что коррупция настолько "вгрызлась" в город и его бюджет, что это все имеет последствия и для государства. Поэтому она видит обращение к Президенту относительно военной администрации в Одессе абсолютно логичным и целесообразным.

"Нам стоит вводить военную администрацию. И я надеюсь, что президент услышит наших военных, наших ветеранов", – подчеркнула Ольга Квасницкая.

Что еще известно о требовании граждан создать в Одессе военную администрацию?