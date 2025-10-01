Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

Чому над Одесою пройшли сильні дощі?

Олена Тарнавська пояснила, що з 29 на 30 вересня був даний прогноз про значний дощ. Це означає від 15 до 49 міліметрів опадів по Одесі.

Потім протягом дня синоптики склали попередження про стихійно-метеорологічне явище – сильний дощ, тобто від 50 до 79 міліметрів опадів для Одеси.

Потім, о 7-й вечора, також випустили попередження про надзвичайний дощ. Понад 80 міліметрів опадів. У нас випало з 9 ранку до 9 вечора 30 вересня 73 міліметри опадів, а оскільки надзвичайний (рівень, – 24 Канал) у нас з 80 (міліметрів опадів, – 24 Канал), тобто трохи значення не досягли саме цього надзвичайного рівня,

– зазначила метеорологиня.

За словами фахівчині, загалом за добу кількість опадів в Одесі становила 94 міліметри. Це 224% від місячної норми, адже середня багаторічна кількість опадів для цього регіону становить 42 міліметри, тобто практично вдвічі було перевищено це значення.

Тарнавська також підкреслила, що сильні дощі над Одесою сталися через утворення локального хвильового циклону саме над узбережжям. І повітряна маса, яка циркулювала в цьому, йшла з моря, тобто на кордоні моря та суші це все загострювалося.

Окрім того, в Укргідрометцентрі додали, що рух цього циклону на північ та схід блокував антициклон, що призвело до загострення атмосферних фронтів. Також значний вплив на збільшення інтенсивності опадів мало тепле та вологе повітря над Чорним морем.

Чи могли передбачити настільки масштабну негоду для міста?

Олена Тарнавська зазначила, що синоптичні умови для сильного дощу в Одесі та районі протягом дня синоптики оцінювали. Однак у метеорологів усе ж відсутні деякі можливості для більш точного прогнозування.

На жаль, у нас відсутні деякі потрібні для більш точного прогнозування речі, зокрема, локатор та хороші супутникові знімки. Тому наперед такого процесу передбачити не могли. Тобто все це розвивалося вже протягом дня,

– пояснила метеорологиня.

Тарнавська також підкреслила, що велику кількість опадів спостерігали лише в Одесі та в порту міста.

"На прилеглих станціях, зокрема у Чорноморську, у порті Південному, таких значень (кількості опадів, – 24 Канал) навіть близько не було. Там була вдвічі, а то й утричі менша кількість опадів. Тобто це був такий локальний процес, який практично просто відбувся над містом", – пояснила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

Як зміни клімату та урбанізація вплинули на значну кількість опадів над Одесою?

В Укргідрометцентрі пояснили, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події, як були в Одесі 30 вересня, стають частішими. Так, із 2015 року в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (кількість опадів від 50 до 100 міліметрів за 12 годин і менше), тоді як за попередні десятиріччя це було 2 – 3 випадки на 10 років.

Такі інтенсивні дощі на Північному Заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери внаслідок потепління. В прибережній зоні Чорного моря дійсно спостерігається тенденція до екстремальних опадів, що потребує додаткового наукового вивчення,

– зазначили синоптики.

Подібні явища, як смуги дощу, які раніше були типовими для тропіків, тепер з’являються і в середніх широтах. Вони виникають на межі суші й моря, наприклад, біля Чорного моря, посилюють локальні дощі, можуть маскувати холодний фронт і викликати сильні опади навіть у наших широтах.

До цього додається урбанізація: у містах багато асфальту й бетону, які не пропускають воду. Через це дощ перетворюється на потужні потоки. Так, наукові дослідження показують, що у щільно забудованих містах обсяг стоків зростає на 20 – 50%. Кліматичні зміни роблять дощі ще інтенсивнішими.

За даними Укргідрометцентру, вихід з цієї ситуації – впроваджувати "зелену" інфраструктуру: покриття, які пропускають воду, і зелені зони. Це може зменшити ризик підтоплень на третину.

Чи очікувати таких сильних дощів в Одесі найближчим часом?

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська пояснила, що наразі в Одесі та районі синоптики прогнозують дощ на 4 жовтня, а згодом, орієнтовно, на 8 жовтня.

Водночас у гідрометцентрі сподіваються, що повторення такої ж кількості опадів не буде.

За словами фахівчині, заздалегідь точний процес із кількістю опадів над конкретним містом неможливо передбачити, бо до цього жодна прогностична модель такої значної кількості опадів – не прогнозувала.

Які наслідки спричинила негода в Одесі?