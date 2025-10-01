Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ДСНС Одещини Марини Аверіної в етері національного маратону.

Що розповіли у ДСНС про визволення людей через наслідки негоди?

Марина Аверіна розповіла, що в Одесі рятувальники евакуйовували людей з 7 різних автобусів. З одного транспортного засобу було евакуйовано 50 людей.

Речниця також зазначила, що вода подекуди була навіть вища за рівень грудей, там де діставали людей саме з автобусів. Були навіть ситуації, де рівень води досягав ділянки шиї.

Також Марина Аверіна у коментарі 24 Каналу зазначила, що рятувальники були залучені на порятунок та евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки, з різних автобусів, один з яких міжнародний.

Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця,

– зазначила речниця.

Також рятувальники діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах, і працювали по відкачуванню води в будівлях, приватних домоволодіннях та багатоповерхівках.

Які наслідки спричинила негода в Одесі?